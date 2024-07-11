Однако команда Лионеля Месси испортила планы известного исполнителя / фото ua.depositphotos.com

В ночь на 10 июля на "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США) прошел полуфинал Копа Америка 2024. Сборная Аргентины обыграла сборную Канады (2:0) и вышла в финал Копа Америка.

Однако известный рэпер Дрейк поставил 300 тысяч долларов на победу канадцев в основное время, коэффициент был очень неплохим, а именно 9,6, однако не угадал и проиграл.

В то же время сборная Аргентины оригинально пошутила над рэпером, пишет ESPN FC. Пресс-служба аргентинской команды после победы над Канадой использовала песню "Not Like Us" рэп-конкурента Кендрика Ламара, где он критикует канадского исполнителя.

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Шутка над Дрейком от пресс-службы сборной Аргентины

Также до матча Дрейк опубликовал фото со ставкой на победу Канады над Аргентиной, которая могла принести исполнителю 2,88 млн долларов, но голы Хулиана Альвареса и Лионеля Месси испортили планы для популярного рэпера.

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Как писал УНИАН, сборная Испании по футболу триумфально победила команду Франции в полуфинале нынешнего Чемпионата Европы. Таким образом испанцы вышли в финал Евро-2024.

Также сообщалось, что после того, как сборная Германии по футболу вылетела с Евро-2024 полузащитник Тони Кроос решил закончить карьеру футболиста. В то же время он отметил, что не планирует возвращаться в родную страну, а будет продолжать жить в Испании.

"Мы чувствуем себя в Мадриде как дома. Мои дети растут здесь и говорят на трех языках", - сказал он.

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