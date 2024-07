Если бы сборная Аргентины не победила, то Дрейк заработал бы 2,88 млн долларов.

В ночь на 10 июля на "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США) прошел полуфинал Копа Америка 2024. Сборная Аргентины обыграла сборную Канады (2:0) и вышла в финал Копа Америка.

Однако известный рэпер Дрейк поставил 300 тысяч долларов на победу канадцев в основное время, коэффициент был очень неплохим, а именно 9,6, однако не угадал и проиграл.

В то же время сборная Аргентины оригинально пошутила над рэпером, пишет ESPN FC. Пресс-служба аргентинской команды после победы над Канадой использовала песню "Not Like Us" рэп-конкурента Кендрика Ламара, где он критикует канадского исполнителя.

Также до матча Дрейк опубликовал фото со ставкой на победу Канады над Аргентиной, которая могла принести исполнителю 2,88 млн долларов, но голы Хулиана Альвареса и Лионеля Месси испортили планы для популярного рэпера.

