Игра проходила на мюнхенской Allianz Arena.

Сборная Испании по футболу победила французскую команду в полуфинале нынешнего Чемпионата Европы.

Игроки встретились на футбольном стадионе Allianz Arena в Мюнхене. Уже на восьмой минуте нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани забил гол в ворота испанцев. Они быстро отыгрались - на 21-й минуте полузащитник Ламин Ямал сравнял счет, а на 25-й Дани Ольмо вывел команду вперед.

Первый тайм закончился со счетом 2:1.

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Уже в среду, 10 июля, на стадионе Signal Iduna Park в Дортмунде состоится матч между сборными Нидерландов и Англии.

Финал чемпионата запланирован на 14 июля. Сильнейшие команды встретятся на Olympiastadion в Берлине.

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