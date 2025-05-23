Бывший футболист рассказал, что происходит в его отношениях с мамой и папой.

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев признал, что больше может никогда не увидеть своих родителей. Как известно, они живут в Курской области и поддержали РФ с начала полномасштабного вторжения.

"Мама всегда переживает за меня, и сейчас, то, что я не общаюсь с ними… Благодаря маме я на этом свете, она меня носила под сердцем 9 месяцев. Все равно я люблю их, и они остаются моими родителями на всю жизнь, но я прекрасно понимаю, что я их больше не увижу, вот так вот близко", — рассказал он в интервью Славе Демину на Youtube.

Кроме того, Алиев подчеркнул, что даже на нейтральной территории, в условной Турции, он встретиться с родителями не сможет. Дело в том, что в России он объявлен в розыск, поэтому за отцом и матерью следит ФСБ.

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"Сейчас мы только поздравляем друг друга с праздниками. С днем рождения, с 8 марта. Был день матери, я поздравил ее. Она просто ответила: "Спасибо", и все", - добавил он.

И под конец подчеркнул, что ему очень не хватает родителей. Однако их позиции отличаются друг от друга.

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Легенда киевского "Динамо" родился в Хабаровске, Россия. После этого его родители переехали в Курск, а он оказался в Киеве в 1999 году, попав в академию столичного футбольного клуба. Вскоре Алиев сменил гражданство на украинское.

Ранее УНИАН сообщал о трех кодировках и срыве бывшего футболиста. Первый раз, как сообщается, он закодировался после ультиматума Игоря Суркиса, который заявил, что выгонит его из клуба, если тот не перестанет пить. После этого начался расцвет его футбольной карьеры.

Кроме того, мы рассказывали про задержание Алиева в Киеве. Спортсмен и военнослужащий ВСУ в этот момент был в состоянии алкогольного опьянения.

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