Сейчас бывший спортсмен снова употребляет, но призывает молодежь не повторять его ошибок.

Скандальный экс-футболист Александр Алиев признался, что снова употребляет алкоголь, несмотря на несколько попыток кодирования.

Как рассказал Алиев в интервью украинскому ведущему Славе Демину в YouTube, впервые он напился в очень раннем возрасте. Тогда будущей звезде футбола было всего 8 лет.

"Впервые напился я в 8 лет, в Иваново (РФ - УНИАН). Меня отправили ребята постарше за водкой. Я залез на ларек: "Можно две бутылки водки?" И мне продали. Я старшим принес, они меня научили пить", - вспомнил бывший футболист.

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По словам Алиева, впервые его закодировали на три года, впоследствии он не пил еще четыре. На первое кодирование его подтолкнул ультиматум Игоря Суркиса.

"Он сказал: "Я тебя выгоню". Я уже прекрасно понял, что мне - д*па. Тогда я пошел и закодировался", - поделился Александр.

После этого, по словам футболиста, начался расцвет его футбольной карьеры. Он стал лучшим футболистом, поехал в "Локомотив" и наладил хорошие отношения с Суркисом.

Когда Алиев покинул "Динамо", отношения с Суркисом прервались на 7 лет. Алкоголь снова ворвался в его жизнь.

"Я сорвался. Потом с одной девушкой встречался и мы разошлись, поэтому тогда тоже были проблемы. Она мне все говорила: "Алкоголь, алкоголь". Я вот ради нее пошел и закодировался", - рассказал он.

Сегодня Алиев снова употребляет алкоголь. Бывший динамовец не скрывает, что продолжает пить. Он утверждает, что алкоголь помогает ему расслабиться и иметь хорошее настроение.

"Я люблю очень пиво. Я не скрываю: обожаю пить пиво. Водку я пью только тогда, когда приеду где-то на природу. Я еще раз говорю: когда хорошая закуска - вот это я люблю", - признался он.

В то же время Алиев отметил, что категорически против, чтобы его сын курил или напивался. Он советует молодежи не повторять его ошибок.

Кто такой Александр Алиев

Александр Александрович Алиев - украинский футболист и тренер российского происхождения, известный своим мастерством исполнения штрафных ударов. Родился 3 февраля 1985 года в Хабаровске в семье военного летчика, имеет азербайджанские и чеченские корни.

Свою футбольную карьеру Алиев начал в молодежных командах СКА Хабаровск, Спартак Москва и Динамо Киев. В 2002 году дебютировал за основной состав Динамо Киев, где провел значительную часть своей карьеры. Также выступал за такие клубы, как Металлург Запорожье, Локомотив Москва, Днепр, Анжи Махачкала, Тараз и любительские команды в Украине.

Алиев был ключевым игроком молодежной сборной Украины, в частности на чемпионате мира U-20 в 2005 году, где стал вторым лучшим бомбардиром турнира после Лионеля Месси. В составе национальной сборной Украины провел 28 матчей и забил 6 голов.

После завершения профессиональной карьеры Алиев перешел к тренерской работе. В 2018 году возглавил любительский клуб "Хмельницкий", где также выступал как игрок.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Алиев присоединился в ряды Вооруженных сил, демонстрируя свою преданность Украине.

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