По его словам, он не был пьян в тот момент, однако правоохранители опровергли эту информацию.

В сети начали активно распространяться видео с задержанием на дороге известного и скандального украинского футболиста Александра Алиева, который выступал в составе национальной сборной с 2008 по 2012 год и киевского "Динамо".

Сообщалось также, что спортсмен и военнослужащий ВСУ в этот момент был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, на видео также зафиксировали и пассажирку, которая находилась вместе с Алиевым в его Mercedes G-Class. Она демонстративно вылезла на капот полицейской машины.

Буквально сразу же после публикации кадров с задержанием Алиева в разных каналах в Telegram, футболист опубликовал видео, в котором опроверг заявления о том, что он был пьяным за рулем.

Видео дня

"Всем добрейшего вечерочка. Ну и где я пьян, скажите? Я там же нахожусь, на том же месте. Нормальный, адекватный. Чего вы решили, что я пьяный? Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались [с полицией] и все здорово", - сказал он.

Патрульная полиция Киева в Facebook опубликовала детальное разъяснение информации, заявив, что Алиев все же находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Общаясь с патрульными, руководитель и пассажирка нецензурно выражались и агрессивно вели себя. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия - не реагировали. Кроме того, у водителя мы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался и вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок", - говорится в публикации.

Другие новости о скандальных украинских футболистах

Ранее УНИАН сообщал, что ранее Алиев критиковал нардепа Тищенко за фото с автоматом. "Вот наши депутаты, отморозки с*ка. Скажите кто-нибудь Николаю, что у него очень классный автомат, и нам здесь такие нужны", – написал Алиев в своем Instagram.

Кроме того, мы рассказывали про обыски в доме Артема Милевского. После этого инцидента журналисты позвонили Милевскому, чтобы узнать, что происходит. "Я в шоке! Пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: