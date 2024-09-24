По словам друга экс-футболиста, обыски связаны с договорными матчами.

24 сентября правоохранители провели обыски в доме, где проживает бывший футболист Артем Милевский и его друг Сергей Третьяк. Об этом сообщает издание Sport-express.ua, которое опубликовало видео с обысков.

После этого инцидента журналисты позвонили Милевскому, чтобы узнать, что происходит.

"Я в шоке! Пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного", - подчеркнул он.

Также издание позвонило Третьяку, который рассказал больше информации об обысках.

"Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК "Минай"? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом", - подчеркнул Сергей.

Обыски у Милевского - что известно

Известно, что Милевский и Третьяк уже не впервые фигурируют в новостях с обысками полиции. В частности, в середине января 2024 года в дом Милевского ворвались полицейские и провели обыски.

"Начинают что-то шуметь. Как оказалось потом, это был какой-то специальный лом. В следующий момент уже слышу топот на второй этаж. Думаю: "Б####ь, п####ц, все, б####ь". Сразу этот пранк перед глазами. Забегают первые два парня с калашами, в масках, в бронежилетах: "Ало, подъем". Первый вопрос: "Оружие есть?". У меня под покрывалом телефон, говорю: "Нет". Спрашивают, есть ли дети, говорю: "Нет". Дальше: "А кто есть?". Я: "В соседней комнате парень", - рассказывал Милевский.

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