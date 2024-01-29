В доме, в котором живет Артем Милевский, полиция искала оружие, наркотики и порнографию.

В середине января в дом экс-нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского ворвалась полиция и провела обыск.

По словам бывшего футболиста, ситуация вызвала большой резонанс и он решил все объяснить. Сделал это Милевский во время стрима на платформе Twitch.

"Начинают что-то шуметь. Как оказалось потом, это был какой-то специальный лом. В следующее мгновение уже слышу топот на второй этаж. Думаю: "Б###ь, п###ц, все, б###ь". Сразу этот пранк перед глазами.

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Забегают первые два парня с калашами, в масках, в бронежилетах: "Ало, подъем".

Первый вопрос: "Оружие есть?". У меня под покрывалом телефон, говорю: "Нет". Спрашивают, есть ли дети, говорю: "Нет". Далее: "А кто есть?". Я: "В соседней комнате парень".

Хотят меня за руки поднимать, а я говорю: "Я сам, сам, что надо?". Хорошо, что просто самый главный прокурор, заходит, включает свет, туда-сюда. Смотрит на меня, начинает улыбаться. Думаю: "Фух, вероятно узнал, дай Бог, чтобы узнал". И он такой: "Блин, ты же Милевский! Ребята, что вы делаете? Отпустите его".

Они маски сняли, калаши в сторону, я уже немного спокойнее, наглее с ними: "Что такое, что происходит?". А они: "Сейчас все объясним, всех разбудим, всех вниз", - сказал Милевский в .

Друг Милевского добавил:

"Он достает постановление, а я пытаюсь подсмотреть, что там написано. И там такая история: "Оружие, наркотики и порнография". Мы выдохнули, поняли, что нас это не касается.

В решении было имя старого владельца дома, уехавшего жить в Испанию три года назад. Пришли к старому владельцу дома, а в этом доме оказался Милевский".

Добавим, что в декабре 2021 года с Милевским приключилась подобная история. В один из ресторанов Киева ворвались якобы сотрудники СБУ, которые "задержали" Милевского и его агента Александра Панкова. Правда, потом выяснилось, что это была инсценировка и своеобразный розыгрыш от друзей Милевского и Панкова.

Напомним, Артем Милевский завершил карьеру футболиста в 2021 году. Его последним клубом был "Минай". Большую часть своей карьеры он провел в киевском "Динамо". На счету Милевского 81 гол и 54 голевых передачи в 228 играх за "бело-синих". С киевским клубом Артем по три раза выигрывал чемпионат Украины и Суперкубок страны, а также четыре раза становился обладателем Кубка Украины.

Также Милевский играл за "Газиантепспор", "Хайдук", "Динамо-Брест" и другие клубы.

В составе национальной сборной Украины Артем Милевский сыграл 50 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевых передачи.

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