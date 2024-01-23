23 января российские оккупанты выпустили более 40 ракет по городам Украины.

Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский отреагировал на массированный ракетный обстрел, к которому прибегли утром 23 января российские оккупационные войска.

Экс-футболист опубликовал пост в своем Телеграм-канале, в котором осудил атаку РФ и призвал украинцев беречь себя.

"Братва, привет всем. Надеюсь, что живы, здоровы. Пи###ы х####ли ночью. Вот и надеюсь, что у всех все хорошо. Б###ь, е###ь, просто пи###ц, холодно. Всем хорошего дня и берегите себя", - сказал Милевский.

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Ракетный удар РФ по Украине 23 января

Утром 23 января российские оккупанты запустили более 40 ракет по разным украинским городам. Больше всего пострадали Киев и Харьков.

В частности, в Харькове в результате атаки погибли семь человек, а еще более 55 - получили ранения, среди пострадавших есть дети. В Киеве в результате российской ракетной атаки известно о 22 пострадавших. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей.

В Киеве в результате ракетного обстрела была разрушена инфраструктура футбольного клуба "Локомотив", который выступает во Второй лиге чемпионата Украины.

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