Оккупанты попали по инфраструктуре футбольного клуба "Локомотив".

Во вторник, 23 января, российские окупационные войска нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины.

В следствие атаки россияне разрушили инфраструктуру киевского футбольного клуба "Локомотив", который выступает во Второй лиге чемпионата Украины.

"Самое страшное утро для большой семьи "Локо"! Очередной акт терроризма от ничтожных мразот, не имеющих никаких ценностей.

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В результате утренней ракетной атаки на Украину, рашисты повредили наш родной "Локомотив". Клуб, где каждый день тренируются сотни детей со всех уголков Украины. Место, где, несмотря ни на что, с первого дня войны сплотились все, принимали детей с оккупированных территорий, вкладывали силы, желания, воодушевление. С первых дней войны объединялись, собирали помощь и вместе сражались за победу!

Самый первый футбольный клуб столицы с выдающейся историей, честными достижениями и победами, который будет праздновать летом свое 105-летие! Сегодня ты крепко выстоял, выстоишь и дальше! Мы все объединены родными цветами.

Тренировочный процесс временно приостановлен, но этот "Локомотив" не остановит никакая кацапская нечисть!", - говорится в заявлении "Локомотива".

Добавим, что по текущим данным в Киеве в результате российской ракетной атаки пострадали 20 человек. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей.

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