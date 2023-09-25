Лечение Артема Милевского оплачивает президент "Динамо" Игорь Суркис.

Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский был госпитализирован и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом в своем Инстаграме сообщил друг знаменитого нападающего и бывший партнер по команде Александр Алиев. Он также отметил, что лечение Милевского оплатил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Всем привет. Хочу прояснить ситуацию по Теме Милевскому. Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже на протяжении 5 дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются.

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Хочу выразить большую благодарность киевскому "Динамо" и, конечно, Игорю Михайловичу Суркису. Все расходы он взял на себя. Какая будет ситуация - я буду вам сообщать. Я к нему езжу и посещаю его в больнице постоянно", - сказал Алиев.

Больше подробностей о состоянии экс-форварда "Динамо" на данный момент нет.

Ранее бывший нападающий "Днепра" и "Шахтера" Евгений Селезнев сообщал, что Артем Милевский находится в тяжелом состоянии, однако от помощи отказывается.

"Артем немного свернул с дороги, и все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты. Для меня нет разницы: есть у него деньги или нет, Артем мой хороший друг и я всегда буду ему помогать.

Здесь нужно его желание. Помочь Артему хочу не только я. Мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?", - рассказал Селезнев в комментарии Спорт-Экспресс Украина.

Добавим, что Артем Милевский в последний раз появлялся на публике во время поединка сборной Украины в квалификации Евро-2024. Форвард шокировал своим внешним видом.

Напомним, Артем Милевский осенью 2021 года объявил о завершении карьеры. Большую часть своей карьеры нападающий провел в киевском "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 асиста). Также он выступал за "Динамо-Брест", "Хайдук", "Сплит", "Газиантепспор", "Минай" и другие команды.

В составе национальной сборной Украины Милевский сыграл 50 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевых передачи.

Болельщикам Артем Милевский запомнился не только своей яркой игрой, но также и различными выходками за пределами поля, в частности неравнодушием к ночным клубам и спиртному.

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