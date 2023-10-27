Бывшая звезда "Динамо" готов сесть в тюрьму после такого поступка.

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев высказался относительно Анатолия Тимощука, который продолжает жить и работать в России, при этом не высказываясь о войне против Украины.

"Он сидит там и получает из "Газпрома" деньги, и у него все хорошо, он получил румынское гражданство. Раньше он вел себя как великий патриот, рисовал себе флажки на лице, а сейчас показал свое истинное лицо. Раньше он был символом украинского футбола, а сейчас просто падло украинского футбола. Человек любит деньги, его отец записался в ряды ТрО, он предал его, предал свою семью и свой народ. Сейчас его страна это Россия, раньше он был символом украинского футбола, а сейчас просто дерьмо, этого человека больше не существует и больше его нет", - сказал Алиев в интервью Дмитрию Гордону.

Также Алиев выразил желание убить Тимощука - бывшая звезда "Динамо" готов сесть в тюрьму после такого поступка.

"Может, когда-нибудь мы с ним встретимся. Я бы его с удовольствием зарезал. Я тебе честно говорю. Думаю, что эта встреча будет. Обидно, что это произойдет где-то за границей, и я сяду. Но я бы его с удовольствием зарезал. Я ненавижу предателей, а этот человек предал 40 миллионов человек. Мне обидно за наших женщин и детей", - добавил Алиев.

Анатолий Тимощук замалчивает войну

Напомним, после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину Анатолий Тимощук остался работать ассистентом главного тренера в российском "Зените" и ни разу публично не высказался против войны в Украине. В УАФ отреагировали на молчание бывшего капитана сборной Украины, вычеркнув его из истории украинского футбола.

Кроме того, Тимощук попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Санкции предусматривают блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также запрет на въезд на территорию Украины.

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