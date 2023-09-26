Экс-полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал о своих родителях, которые проживают в российском Курске.
В интервью Ксении Больбот экс-футболист признался, что прекратил общение со своими родителями после того, как его отец сказал, что "россияне пришли в Украину убивать бандеровцев и фашистов".
"С 28 февраля я вообще не общаюсь с родителями. Только можем поздравить друг друга с днем рожденья, с праздником. Не более.
Конечно, это неправильно. Но я не могу поддерживать… Не то, чтобы они топили за Россию, но те слова, которые они сказали мне 28 февраля…
Мой отец - бывший военный. Он знает, что в Украине жив его сын, его внук и внучка, знает, что на нас начали лететь ракеты. А он говорит, что россияне сюда пришли убивать бандеровцев и фашистов. После этого я сказал, что отца для меня больше нет", – сказал Алиев.
Добавим, что Александр Алиев родился в российском Хабаровске. В возрасте 14 лет его пригласили в академию киевского "Динамо", где он стал профессиональным футболистом и обрел известность.
В составе "Динамо" Алиев сыграл 132 матча, забил 30 голов и отдал 27 голевых передач. Также в его активе - шесть голов и восемь ассистов в 28 играх за национальную сборную Украины.
В начале полномасштабного вторжения РФ Александр Алиев вступил в территориальную оборону Киева, а уже впоследствии вступил в ряды ВСУ.
Ранее бывший футболист "Динамо" заявлял, что будет воевать до тех пор, пока Украина не победит российских оккупантов. Алиев заверил, что не отдаст врагу территорию, где родились его дети.