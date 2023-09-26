Александр Алиев официально завершил карьеру в 2018 году.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему рано завершил карьеру.

В интервью Ксении Больбот экс-футболист признался, что ушел из футбола из-за бывшей жены. Алиев заявил, что это она убила карьеру ему, а также другому известному футболисту - Роману Максимюку.

"Почему закончил карьеру так рано? Я думаю, что ты знаешь прекрасно, благодаря кому я закончил эту карьеру. Вот эта бывшая, видишь, она забрала все и у детей, и у меня. А сейчас ходит и просто бухает.

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Сложно ли было переживать это? Первое время да, конечно. Когда я понимал, что я могу еще играть и закончил в 30 лет. Я знаю, что мог играть. Но я уже имел такую репутацию, потому что эта Татьяна, которая начала ходить по всем этим камерам и рассказывать, какой я плохой. Видишь, оно все быстро забывается. Когда у тебя шанели, мерседесы, бриллианты, часы. Это все она же просто с неба достала.

У меня пошли эти скандалы. Знаешь, я просто плюнул на все уже, на нее вообще плюнул. У меня уже не было к ней никаких, да и не было к ней высоких чувств. И она начала вот это все на камеры, что я алкоголик.

Да, у меня были непростые времена. Все думали, что я действительно алкоголик. Я выпивал, ничего не скрываю. Но то, что бью ее, убиваю, уничтожаю... Человек убил карьеру Роме Максимюку и убил карьеру мне. Просто я дурак, не знаю, куда смотрел.

Но слава Богу, что у меня есть хоть прекрасные дети. Может быть, за одно это ей можно сказать спасибо, что у меня есть прекрасные дети. Но и то она берёт детей убивает. Это просто, извини меня, конченый алкоголик", - сказал Алиев.

Напомним, Александр Алиев стал знаменитым выступая в составе киевского "Динамо". За "бело-синих" он сыграл 132 матча, забил 30 голов и отдал 27 голевых передач. Также он выступал за "Днепр", запорожский "Металлург" и другие команды.

В составе национальной сборной Украины Алиев сыграл 28 матчей и забил шесть голов.

Официально профессиональную карьеру Александр Алиев завершил в 2018 году, однако последний матч в профессиональном футболе он сыграл еще в 2016 году.

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