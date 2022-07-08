Бывший футболист не оставил без внимания снимок Тищенко в военной экипировке.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который после начала войны вступил в ряды ВСУ, раскритиковал Николая Тищенко.

Спортсмен не оставил без внимания опубликованный народным депутатом от партии "Слуга народа" снимок, на котором тот позирует с оружием и другими принадлежностями для военных.

"Вот наши депутаты, отморозки с*ка. Скажите кто-нибудь Николаю, что у него очень классный автомат, и нам здесь такие нужны.

Но если он хочет стрельнуть куда-нибудь, кроме своей ноги, то его ремень не надо заправлять под плитоноску. Это же е****й стыд", – написал Алиев в своем Instagram.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 135-й день. С первых дней войны в Украине уроженец российского Хабаровска Алиев пошел в терроборону Киева, а затем вступил в ряды ВСУ.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Алиев высказался о некоторых политиках, которые сбежали из Киева после вторжения российских оккупантов. В частности, бывший футботболист раскритиковал народного депутата Николая Тищенко.

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