Сборная Украины надеется переписать историю и впервые выйти в полуфинал крупных турниров.

3 июля сборная Украины проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии. "Желто-синие" сыграют с англичанами на "Стадио Олимпико" в Риме.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Англия.

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Начало встречи - в 22.00.

Сборная Украины

На Евро-2020 сборная Украины уже переписала свою историю - "желто-синие" впервые вышли сперва в плей-офф ЧЕ, затем впервые в четвертьфинал, а теперь могут покорить невиданную высоту - полуфинал станет лучшим результатом команды на крупных турнирах (на ЧМ уже также удавалось доходить до четвертьфинала).

Свой путь на Евро-2020 Украина начала с поражения от Нидерландов (2:3), затем в непростом матче смогла обыграть Северную Македонию (2:1), а в третьем туре группового этапа уступила Австрии (0:1).

В итоге украинской сборной пришлось ждать результатов в других группах, и удача улыбнулась "желто-синим". Они стали четвертыми из шести среди команд, которые заняли третьи места, а, значит, вышли в плей-офф. При этом Украина еще и получила более удобного соперника (Швецию), чем обыгравшая их Австрия (Италию).

В 1/8 финала Украина, завершив основное время матча со шведами вничью, смогла вырвать победу перед самой серией пенальти. Украинцы забили, играя в большинстве - отличился Артем Довбик, который впервые появился на поле на Евро-2020.

Перед четвертьфиналом наибольшую обеспокоенность вызывает физическая форма сборной Украины. Уже против Австрии Украина выглядела уставшей, а в матче со Швецией еще и провела овертайм. Обнадеживает то, что футболисты, выходившие на замену в матче со Швецией, выглядели достаточно неплохо.

В сборную Украины не верят ни английские эксперты, ни многие другие (например, Жозе Моуринью уверен, что дальше пройдет Англия), но Александр Зинченко назвал игру против англичан "матчем жизни", и как минимум с настроем проблем у нашей сборной быть не должно.

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Сборная Англии

Английская сборная на Евро-2020 еще не проигрывала и, более того - англичане во всех четырех матчах смогли сохранить свои ворота сухими. При этом забивают "Три Льва" крайне мало.

На старте турнира англичане обыграли Хорватию (1:0), затем сыграли вничью с Шотландией (0:0), а в третьем туре одержали еще одну минимальную победу (1:0 над Чехией).

В 1/8 финала Англии пришлось играть против сборной Германии. Оба гола англичане забили под конец матча, подловив соперника на ошибках. Все могло сложиться иначе, реализуй свой момент Томас Мюллер при счете 1:0. Итоговый счет - 2:0. Англия победила Германию в плей-офф крупных турниров впервые за 50 лет.

Английская сборная на данный момент, возможно, самая нелюбимая команда на Евро-2020 среди нейтральных болельщиков. Англичане играют в прагматичный футбол, прежде всего стремясь не пропустить (против Германии команда играла с пятью защитниками и двумя опорниками). Неудивительно, что англичанам тяжело даются позиционные атаки.

Сборная Англии - главный фаворит Евро-2020, по мнению букмекеров, среди восьмерки четвертьфиналистов, а также самая дорогая команда Евро-2020. Стоимость состава "Трех Львов" оценивают в 1,26 миллиарда евро.

История противостояний

Сборная Украины ранее провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным, безусловно, был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А две последние встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Кто не сыграет?

Расположение сборной Украины на Евро-2020 из-за травм уже покинули Денис Попов и Артем Беседин, а Александр Зубков еще не готов играть - он занимается по индивидуальной программе.

Ориентировочные составы

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Хендерсон, Маунт, Фоден, Стерлинг, Кейн

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его показать".

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Мы знаем, что Украина - хорошая команда. Меня очень впечатлила работа Андрея Шевченко. Осенью у них было пару неприятных результатов в Лиге наций, но они справились. Добились отличного результата во Франции (в квалификации ЧМ-2022, - Прим) и на этой неделе здорово сыграли со Швецией. Так что если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие".

Арбитр

Судить поединок будет немецкий рефери Феликс Брых. На Евро-2020 он уже работал на матче с участием украинской сборной против Нидерландов.

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Автор: Антон Дударь