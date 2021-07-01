Джейми Каррагер / фото Sky Sports

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер, работающий экспертом на ТВ, высказал свое мнение о выходе "Трех Львов" на сборную Украины в четвертьфинале Евро-2020.

Каррагера цитирует Sky Sports.

"В четвертьфинале Англия не могла получить никого лучше, чем Украина. Думаю, если бы можно было выбирать между Швецией и Украиной, они бы предпочли Украину", - сказал Каррагер.

При этом он подчеркнул, что английской сборной "все равно будет сложно".

"Придется играть в Риме, не в привычном окружении. Но лучше Украины соперник достаться не мог", - добавил экс-футболист.

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Украина - Англия: перед матчем

  • Матч Украина - Англия пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Начало - в 22.00.
  • Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
  • Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
  • До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
  • Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
  • Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
  • Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Антон Дударь