Джейми Каррагер считает, что "никого лучше" в соперниках у англичан быть не могло.

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер, работающий экспертом на ТВ, высказал свое мнение о выходе "Трех Львов" на сборную Украины в четвертьфинале Евро-2020.

Каррагера цитирует Sky Sports.

"В четвертьфинале Англия не могла получить никого лучше, чем Украина. Думаю, если бы можно было выбирать между Швецией и Украиной, они бы предпочли Украину", - сказал Каррагер.

При этом он подчеркнул, что английской сборной "все равно будет сложно".

"Придется играть в Риме, не в привычном окружении. Но лучше Украины соперник достаться не мог", - добавил экс-футболист.

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Украина - Англия: перед матчем

Матч Украина - Англия пройдет 3 июля на "Стадио Олимпико". Начало - в 22.00.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Антон Дударь