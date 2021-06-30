На чемпионате Европы по футболу завершилась стадия 1/8 финала. По ее итогам определились четыре пары, в которых будут разыграны путевки в полуфинал.
В четвертьфинал пробилась и сборная Украины, которая обыграла Швецию.
Пары 1/4 финала
Пара 1. Италия - Бельгия (2 июля, Мюнхен)
Пара 2. Швейцария - Испания (2 июля, Санкт-Петербург)
Пара 3. Украина - Англия (3 июля. Рим)
Пара 4. Чехия - Дания (3 июля, Баку)
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Полуфиналы
Победитель пары 1 - победитель пары 2 (6 июля, Лондон)
Победитель пары 3 - победитель пары 4 (7 июля, Лондон)
Евро-2020: что нужно знать
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.
Групповой этап проходил с 11 по 23 июня, а плей-офф стартовал 26 июня.
Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.
Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве стадионов трибуны разрешено заполнять не на 100%.
Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.
В мае была представлена официальная песня Евро-2020.
Евро-2020: турнирная сетка плей-офф.
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