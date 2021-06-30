В борьбе за трофей осталось только восемь сборных, включая Украину.

На чемпионате Европы по футболу завершилась стадия 1/8 финала. По ее итогам определились четыре пары, в которых будут разыграны путевки в полуфинал.

В четвертьфинал пробилась и сборная Украины, которая обыграла Швецию.

Пары 1/4 финала

Пара 1. Италия - Бельгия (2 июля, Мюнхен)

Пара 2. Швейцария - Испания (2 июля, Санкт-Петербург)

Пара 3. Украина - Англия (3 июля. Рим)

Пара 4. Чехия - Дания (3 июля, Баку)

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Полуфиналы

Победитель пары 1 - победитель пары 2 (6 июля, Лондон)

Победитель пары 3 - победитель пары 4 (7 июля, Лондон)

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Групповой этап проходил с 11 по 23 июня, а плей-офф стартовал 26 июня.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве стадионов трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Евро-2020: турнирная сетка плей-офф.

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Автор: Антон Дударь