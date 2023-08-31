Днепряне завершали матч в меньшинстве - красные карточки получили Олег Горин и Руслан Бабенко.

В четверг, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором словацкий "Спартак" Трнава одержал победу над украинским клубом "Днепр-1".

Встреча команд проходила в Словакии и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".

Еще на старте поединка "Днепр-1" пропустил гол от Эрика Даниэля. Но на 61-й минуте случился автогол, который восстановил паритет в противостоянии.

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Поскольку первый матч тоже завершился со счетом 1:1, то командам понадобились дополнительные таймы. На 106-й минуте победный гол забил полузащитник "Спартака" Мартин Буката.

Днепряне завершали матч в меньшинстве - красные карточки получили Олег Горин и Руслан Бабенко.

Днепр-1 - Спартак Трнава - 1:2

Голы: Горосито (60, автогол) – Микович (3), Буката (106)

Днепр-1: Кинарейкин – Каплиенко (Горбунов, 46), Кравец, Сваток, Мирошниченко (Танчик, 119), Бабенко, Рубчинский (Горин, 101), Билл (Филиппов, 77), Леднев (Бланко, 46), Пихаленок, Гуцуляк

Спартак Трнава: Такач – Коштрна (Шулек, 46), Горосито, Штетина, Микович, Желкович, Офори, Коша, Даниэль (Уйлаки, 120+3), Байнович (Буката, 91), Ристовски (Азанго, 91)

Удаления: Бабенко (98), Горин (108, второе предупреждение)

"Днепр-1" вылетел из еврокубков в этом сезоне, "Спартак" сыграет в групповом этапе Лиги конференций.

Украинские клубы в еврокубках

В сезоне 2023/24 Украину в еврокубках представят лишь "Заря" и "Шахтер". Донецкий клуб сыграет в Лиге чемпионов, а луганчане - в Лиге конференций.

"Динамо", как и "Днепр-1", не смогло преодолеть квалификацию Лиги конференций.

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