В Стамбуле подопечные Мирчи Луческу потерпели поражение.

В четверг, 31 августа, киевское "Динамо" и "Бешикташ" сыграли второй поединок в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

Игра проходила на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу турецкого клуба.

На 52-й минуте встречи Венсан Абубакар головой поразил ворота Георгия Бущана.

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Неделю назад в Бухаресте "Бешикташ" одержал победу над "бело-синими" в драматическом матче со счетом 3:2, за киевлян тогда отличились Назар Волошин и Николай Шапаренко.

Бешикташ - Динамо - 1:0

Гол: Абубакар (52)

Бешикташ: Гюнок, Булут, Колли, Уйсал, Розье, Хаджиахметович, Фернандеш, Учан (Окслейд-Чемберлен, 89), Мулека (Ребич, 75), Рашица (Зайнутдинов, 76), Абубакар (Тосун, 81)

Динамо: Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик (Бенито, 89), Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андриевский, 76), Н.Волошин (Диалло, 76), Буяльский, Караваев, Ванат

"Бешикташ" получил право сыграть на групповом этапе Лиги конференций, а "Динамо" покинуло турнир и теперь сосредоточится только на внутренней арене.

На предыдущей стадии киевский гранд по итогам серии пенальти одолел греческий "Арис".

Киевляне не сыграют в групповом этапе еврокубков впервые с сезона 2005/06, когда вылетели от швейцарского "Туна" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов - 0:1, 2:2.

Украина в еврокубках

Напомним, что луганская "Заря" уступила "Славии" в квалификации Лиги Европы и сыграет на групповом этапе Лиги конференций.

Донецкий "Шахтер" узнал соперников, с которыми сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" проведут поединки против "Барселоны", "Порту" и "Антверпена".

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