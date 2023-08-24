Ответный матч команды сыграют в следующий четверг, 31 августа.

В четверг, 24 августа, киевское "Динамо" и "Бешикташ" сыграли первый поединок в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА.

Игра проходила на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте и завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкого клуба.

Первый гол в матче забил "Бешикташ" - на 40-й минуте встречи Денис Попов привез пенальти, сыграв рукой в собственной штрафной, который реализовал Венсан Абубакар.

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На старте второго тайма "Динамо" удалось сравнять счет в игре, однако судья отменил гол Александра Караваева, углядев офсайд у одного из игроков киевского клуба в начальной фазе атаки. И все же сравнять счет футболистам "Динамо" удалось - на 60-й минуте Александр Караваев отдал пас с правого фланга на набегающего Шапаренко и Николай потрясающим ударом с линии штрафной отправил мяч сетку ворот соперника.

На 64-й минуте матча футболисты турецкого клуба во второй раз повели в счете - гол забил после розыгрыша стандарта Омар Колли. Однако киевлянам удалось довольно быстро отыграться, всего спустя две минуты Волошин забил после навеса Буяльского.

В компенсированное время "Бешикташу" удалось забить третий мяч и вырвать победу. Гол забил Зайнутдинов.

"Динамо" - "Бешикташ" - 2:3

Голы: Шапаренко, 60, Волошин, 66 - Абубакар, 40, Колли, 64, Зайнутдинов, 90+5

"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваев (Бенито, 90+5), Буяльский (Царенко, 90), Волошин (Диалло, 76), Ванат

"Бешикташ": Гюнок, Розье, Амарти, Колли, Масуаку (Зайнутдинов, 46), Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджиахметович, Жедсон Фернандеш, Булут (Мераш, 64), Абубакар (Тосун, 89), Мулека (Рашица, 64)

Предупреждения: Розьє, 79, Хаджиахметович, 90

Ответный матч "Бешикташ" и "Динамо" сыграют в следующий четверг, 31 августа. Встреча пройдет на в Стамбуле.

Победитель этой пары получит путевку в групповой раунд Лиги конференций-2023/24. Для проигравшей команды еврокубковый сезон будет закончен.

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