"Динамо" сразится с турецким клубом за путевку в групповой раунд Лиги конференций.

В четверг, 24 августа, состоится поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором "Динамо" сыграет против турецкого "Бешикташа".

Встреча команд пройдет на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте.

Главный арбитром встречи назначен английский рефери Даррен Ингленд. Помогать ему будут Симон Беннетт и Даниэль Робатан. Также на матче будет задействована система видеопомощи арбитрам VAR.

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Динамо - Бешикташ: прогноз на матч квалификации Лиги конференций

В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций киевское "Динамо" одолело греческий "Арис". Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу греков, ответный матч выиграли киевляне - 2:1. Таким образом, победитель дуэли определялся в серии пенальти, которую выиграли подопечные Мирчи Луческу - 6:5.

Турецкий "Бешикташ" в рамках третьего раунда уверенно прошел азербайджанский клуб "Нефтчи", выиграв оба матча (3:1, 2:1).

Стоит отметить, что "Бешикташ" и "Динамо" довольно часто пересекались на международной арене. Предстоящий поединок станет уже одиннадцатой очной дуэлью стамбульского и киевского клубов. Преимущество в личных встречах пока на стороне украинского коллектива - шесть побед против двух у турков. Еще две встречи команд завершились вничью. Разница забитых и пропущенных голов - 24:6 в пользу "Динамо".

Динамо – Бешикташ: трансляция

Встречу "Динамо" и "Бешикташа" в прямом эфире на территории Украины покажут телеканал 2+2 и YouTube-канал FootballHub.

Также трансляцию этого матча можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Добавим, что победитель этой пары выйдет в групповой раунд Лиги конференций-2023/24. Для проигравшей команды еврокубковый сезон будет завершен.

Ответный матч "Бешикташ" и "Динамо" сыграют в четверг, 31 августа, в Стамбуле (Турция). Начало поединка - в 21:00 по киевскому времени.

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