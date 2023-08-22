"Динамо" попытается пробиться в групповой этап третьего по престижности турнира еврокубкового значения.

В четверг, 24 августа, состоится матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Бешикташа".

Встреча команд пройдет на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте. Главным арбитром поединка назначен 37-летний Даррен Ингленд из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Ответный матч запланирован на 31 августа в Стамбуле.

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Динамо - Бешикташ: прогноз букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является стамбульский "Бешикташ". Победа подопечных Мирчи Луческу оценивается коэффициентом 3,45. На триумф "Бешикташа" ставки принимаются с коэффициентом 2,27. Ничья - 3,65.

На проход в следующий раунд Лиги конференций выше шансы у турецкого коллектива - 1,34. Итоговый успех "Динамо" оценивается коэффициентом 3,45.

Добавим, что победитель этого противостояния попадет в групповой этап Лиги конференций. Для проигравшей команды еврокубковый сезон завершится.

Напомним, что на предыдущей стадии киевский клуб едва одолел греческий "Арис". После поражения в первой игре, "бело-синие" взяли реванш и перевели противостояние в дополнительные таймы. После итоговой ничьей победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти. В так называемой "лотерее" сильнее оказались "динамовцы".

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