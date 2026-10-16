По словам специального представителя президента США, футбол - игра, которая объединяет весь мир.

Специальный представитель президента США Паоло Замполли заявил, что был бы рад, если бы состоялся товарищеский матч между американской и российской сборными по футболу. Такое заявление он сделал в интервью росСМИ.

"Футбол – игра, которая объединяет весь мир, и я был бы рад, если бы при участии ФИФА и соответствующих национальных федераций состоялся товарищеский матч между нашими национальными сборными", - сказал Замполли.

Также спецпредставитель Дональда Трампа отметил, что такой матч может состояться даже раньше, чем многие думают.

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"Наши великие страны снова встретятся на футбольном поле - не для того, чтобы делать вид, будто один матч способен разрешить все разногласия, а для того, чтобы показать: спортивное соперничество может возобновить диалог", - добавил он.

По словам Замполли, футбол объединяет мир, потому что принадлежит всем.

"Моя задача в сфере глобального партнерства – помогать превращать хорошие идеи в конкретные переговоры. И хоккей, и футбол могут напомнить нам, что соперничество не обязательно означает враждебность", - подчеркнул он.

Роналду рекламировал китайские пикапы, с которых РФ запускает "Шахеды"

Напомним, что в начале октября футболисты сборной Португалии, среди которых был и знаменитый Криштиану Роналду, стали лицами рекламной кампании китайского автопроизводителя Changan Automobile. Именно пикапы этой компании российские военные используют для запуска ударных дронов по Украине.

В мае этого года португальская футбольная федерация заключила спонсорское соглашение с Changan Automobile. Для китайского автопроизводителя это стало возможностью продвинуть свой бренд в европейском регионе.

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