32 команды, включая донецкий "Шахтер", в сентябре стартуют на групповом раунде.

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2023-2024.

По итогам жеребьевки 32 команды, включая донецкий "Шахтер", были поделены на восемь групп.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ

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Группа А: "Бавария" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Галатасарай" (Турция)

Группа B: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Ланс" (Франция)

Группа C: "Наполи" (Италия), "Реал Мадрид" (Испания), "Брага" (Португалия), "Унион Берлин" (Германия)

Группа D: "Бенфика" (Португалия), "Интер" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Реал Сосьедад" (Испания)

Группа E: "Фейеноорд" (Нидерланды), "Атлетико" (Испания), "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия)

Группа F: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Боруссия" Д (Германия), "Милан" (Италия), "Ньюкасл" (Англия)

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Янг Бойз" (Швейцария)

Группа H: "Барселона" (Испания), "Порту" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Антверпен" (Бельгия)

Перед жеребьевкой клубы были разбиты на четыре корзины - "Шахтер" был в третьей.

Лига чемпионов 2023-2024: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября и продлится до 13 декабря. Клубы традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 19/20 сентября, 2 тур - 3/4 октября, 3 тур - 24/25 октября, 4 тур - 7/8 ноября, 5 тур - 28/29 ноября, 6 тур - 12/13 декабря.

Плей-офф турнира начнется в феврале, а финал состоится 1 июня 2024 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Отметим, что это последний розыгрыш ЛЧ в старом формате. С сезона 2024/25 вместо группового этапа будет турнир по "швейцарской системе", в котором будут участвовать 36 клубов.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Манчестер Сити", который в июне одержал победу над миланским "Интером".

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