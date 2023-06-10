Финальный поединок Лиги чемпионов-2022/2023 проходил в Стамбуле.

В субботу, 10 июня, состоялся финальный поединок Лиги чемпионов-2022/2023, в котором "Манчестер Сити" противостоял миланскому "Интеру".

Игра проходила на стадионе "Олимпийский" в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Пепа Гвардиолы.

Первый тайм команды сыграли без забитых голов.

Видео дня

Счет в игре был открыт на 68-й минуте - гол в ворота миланского клуба забил испанский хавбек "Манчестер Сити" Родри. Ассистировал ему Бернарду Силва.

"Манчестер Сити" - "Интер" - 1:0

Гол: Родри, 68

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Родри, Стоунз (Уокер, 82), Грилиш, Гюндоган, Де Брюйне (Фоден, 34), Бернарду Силва, Холанд

"Интер": Онана, Бастони (Госенс, 75), Ачерби, Дармиан (Д'Амброзио, 84), Димарко, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Брозович, Барелла, Думфрис (Белланова, 75), Джеко (Лукаку, 56), Мартинес

Предупреждения: Холанд, 90+2, Эдерсон, 90+4 – Барелла, 58, Лукаку, 83, Онана, 90+2

Видео гола:

"Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов впервые в своей истории. Кроме того, "горожане" выиграли исторический золотой требл (победа в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов).

Напомним, "Интер" играл в финале Лиги чемпионов в шестой раз в клубной истории: трижды миланский клуб побеждал (1964, 1965, 2010) и три раза проиграл (1967, 1972, 2023).

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