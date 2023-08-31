Луганская команда выступит осенью в групповом этапе Лиги конференций.

В четверг, 31 августа, состоялся ответный матч 4-го раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором чешская "Славия" играла против луганской "Зари".

Игра проходила в польском Люблине и завершилась победой "Зари". Но по итогам двухматчевого противостояния победу одержала "Славия".

В первом тайме "Заря" дважды забила усилиями Алефиренко Даниэля и Антюха Дениса. Таким образом, луганчане восстановили паритет, поскольку в первом поединке в Праге "Славия" одержала победу со счетом 2:0.

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На 83-й минуте, когда игра приближалась к дополнительным таймам, "Славия" поразила ворота Никиты Турбаевского и оформила себе путевку в групповой этап Лиги Европы.

Напомним, что в предварительном раунде квалификации "Славия" уверенно одолела "Днепр-1".

Заря - Славия - 2:1 (первый матч - 0:2)

Голы: Алефиренко, 32, Антюх, 40 - Юрасек, 83

Заря: Турбаевский - Вантух, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев - Антюх (Горбач, 81), Яцик (Дришлюк, 46), Мишнев (Чурко, 81), Герреро - Алефиренко (Волошин, 67)

Славия: Коларж - Провод (Томич, 81), Влчек, Огбу (Шевчик, 46), Масопуст - Шранц (Тиджани, 73), Зафейрис, Голеш, Дорли, Доудера (Юрасек, 46) - ван Бурен (Юречка, 56)

Теперь "Зарю", которая недавно уволила главного тренера серба Ненада Лалатовича, ждет групповой этап Лиги конференций.

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