Футболисты чешского клуба сумели дожать "Зарю" во втором тайме.

В четверг, 24 августа, был сыгран первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором чешская "Славия" принимала луганскую "Зарю".

Игра проходила на стадионе "Фортуна Арена" в Праге и завершилась уверенной победой хозяев поля.

Голами в составе "Славии" отличились Мухаммед Тиджани и Лукаш Масопуст. Оба мяча были забиты во втором тайме.

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Стоит отметить, что "Славия" полностью обыграла луганский клуб в этой игре. Хозяева поля за 90 минут нанесли 12 ударов в створ ворот "Зари", против одного удара у луганчан. Всего футболисты пражского клуба организовали 99 опасных атак на ворота соперника и нанесли 27 ударов. У "Зари", в свою очередь, 29 атак и 5 ударов. Похоже, что задача луганского клуба в этом матче была удержать ничью, но и этого не удалось сделать подопечным Ненада Лалатовича. В итоге украинский клуб потерпел поражение и фактически упустил шансы пробиться в следующий раунд турнира.

"Славия" – "Заря" – 2:0

Голы: Тиджани, 81, Масопуст, 90+4

"Славия": Коларж, Голеш, Влчек, Масопуст, Провод (Огунгбаи, 69), Шевчик, Зафейрис, Доудера (Валлем, 88), Шранц (Юречко, 58), Хитил (Тиджани, 68), Юрасек (ван Бурен, 58)

"Заря": Турбаевский, Снурницын (Алефиренко, 85), Батагов, Джордан, Кирюханцев, Мышнев (Мичин, 46), Дришлюк, Яцик (Чурко, 77), Вантух, Герреро (Бугай, 82), Антюх (Горбач)

Предупреждения: Дришлюк, 6, Герреро, 44, Батагов, 50, Яцик, 57, Турбаевский, 62

Ответный матч команды сыграют через неделю, 31 августа.

Добавим, что победитель пары "Славия" - "Заря" выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшая команда попадет в групповой раунд Лиги конференций.

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