"Заря" поборется с чешской "Славией" за путевку в групповой раунд Лиги Европы.

В четверг, 24 августа, состоится поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором "Славия" примет луганскую "Зарю".

Игра пройдет на стадионе "Фортуна Арена" в Праге.

Луганская "Заря" попала в раунд плей-офф Лиги Европы автоматически, как бронзовый призер прошлого сезона УПЛ.

Видео дня

Чешский клуб на предыдущей стадии турнира выбил украинский "Днепр-1". Первая игра в Праге завершилась разгромной победой "Славии" со счетом 3:0, а в ответном матче команды сыгради вничью - 1:1.

Славия - Заря: прогноз

Безоговорочным фаворитом первой этой встречи, по мнению аналитиков, является чешский клуб. Ставки на победу "Славии" принимаются с коэффициентом 1,20. Победа "Зари" оценивается коэффициентом 14,50. Ничья - 6,70.

Эксперты считают, что в матче "Славии" и "Зари" будет забито не менее трех голов. Ставки на тотал голов больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1,47. На тотал меньше 2,5 коэффициент 2,70.

Наиболее вероятным исходом встречи является победа "Славии" со счетом 3:0. Коэффициент на такой результат - 7,80.

Славия - Заря: трансляция

Поединок квалификации Лиги Европы между "Славией" и "Зарей" на территории Украины в прямом эфире покажут телеканал УНИАН и Youtube канал FootballHub.

Также прямую трансляцию этой встречи можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Добавим, что победитель пары "Славия" - "Заря" выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшая команда попадет в групповой раунд Лиги конференций.

Вас также могут заинтересовать новости: