В четверг, 24 августа, состоится поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором "Славия" примет луганскую "Зарю".
Игра пройдет на стадионе "Фортуна Арена" в Праге.
Луганская "Заря" попала в раунд плей-офф Лиги Европы автоматически, как бронзовый призер прошлого сезона УПЛ.
Чешский клуб на предыдущей стадии турнира выбил украинский "Днепр-1". Первая игра в Праге завершилась разгромной победой "Славии" со счетом 3:0, а в ответном матче команды сыгради вничью - 1:1.
Славия - Заря: прогноз
Безоговорочным фаворитом первой этой встречи, по мнению аналитиков, является чешский клуб. Ставки на победу "Славии" принимаются с коэффициентом 1,20. Победа "Зари" оценивается коэффициентом 14,50. Ничья - 6,70.
Эксперты считают, что в матче "Славии" и "Зари" будет забито не менее трех голов. Ставки на тотал голов больше 2,5 принимаются с коэффициентом 1,47. На тотал меньше 2,5 коэффициент 2,70.
Наиболее вероятным исходом встречи является победа "Славии" со счетом 3:0. Коэффициент на такой результат - 7,80.
Славия - Заря: трансляция
Поединок квалификации Лиги Европы между "Славией" и "Зарей" на территории Украины в прямом эфире покажут телеканал УНИАН и Youtube канал FootballHub.
Также прямую трансляцию этой встречи можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.
Добавим, что победитель пары "Славия" - "Заря" выйдет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшая команда попадет в групповой раунд Лиги конференций.