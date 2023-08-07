Днепр-1 и луганская Заря могут встретиться в плей-офф раунде чемпионата.

Клубы" Днепр-1 "и луганская" Заря", занявшие второе и третье места по итогам предыдущего сезона украинской Премьер-лиги, могут встретиться в поединке во время плей-офф квалификации Лиги Европы сезона 2023/24. Такую возможность им предоставляют результаты жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

Так, "Днепр-1" должен одолеть пражскую "Славию" в третьем раунде, матчи которого состоятся 10 и 17 августа. Победитель этого противостояния встретится с луганской "Зарей" 24 и 31 августа.

Если украинское дерби таки состоится, это будет означать гарантированное попадание одного украинского клуба в групповой этап Лиги Европы. Если же днепряне уступят пражанам, то попадут в плей-офф квалификации Лиги конференций.

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В целом же плей-офф квалификация (игровые дни 24 и 31 августа) за выход в Лигу Европы выглядит следующим образом:

победитель пары "Славия" (Прага, Чехия) / "Днепр-1" (Украина) – "Заря" (Луганск, Украина)

победитель пары "Олимпиакос" (Греция) / "Генк" (Бельгия) – "Чукарички" (Сербия)

"Юнион" (Сент-Жилуаз, Бельгия) – "Лугано" (Швейцария)

победитель "Астана" (Казахстан) / "Лудогорец" (Болгария) – "Аякс" (Нидерланды)

победитель "Жальгирис" (Вильнюс, Литва) / "Хеккен" (Швеция) - "Абердин" (Шотландия)

победитель "Зрински" (Босния) / "Брейдаблик" (Исландия) – "ЛАСК" (Австрия)

побежденный в паре "Клаксвик" (Фареры) / "Мольде" (Норвегия) – победитель "Шериф "(Молдова) / "БАТЭ" (Беларусь)

побежденный "Олимпия" (Любляна, Словения) / "Галатасарай "(Турция) – победитель "Карабах" (Азербайджан) / "ХИК" (Хельсинки, Финляндия)

побежденный "Слован" (Братислава, Словакия) / "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - побежденный "Ракув" (Польша) / "Арис" (Лимасол, Кипр)

побежденный "АЕК" (Афины, Греция) / "Динамо" (Загреб, Хорватия) – побежденный "Копенгаген" (Дания) / "Спарта" (Прага, Чехия)

Что касается результатов жеребьевки в плей-офф Лиги конференций, то здесь тоже в теории могут выступить сразу два украинских клуба.

Так, "Днепр-1" окажется в турнире, если проиграет пражской "Славии" в Q3 Лиги Европы. Его соперником в таком случае станет победитель пары "Лех" (Познань, Польша) / "Спартак" (Трнава, Словакия).

А вот "Динамо "выйдет в этот раунд, если одолеет греческий "Арис" в третьем раунде Лиги конференций. После этого ему предстоит встретиться с победителем пары "Бешикташ" (Турция) / "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)

Матчи 4-го раунда квалификации Лиги конференций также пройдут 24 и 31 августа.

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