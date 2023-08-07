ЧМ-2023 – крупнейший женский футбольный турнир в истории.

Чемпионат мира по футболу среди женщин, который в эти дни проходит в Новой Зеландии и Австралии, установил абсолютный рекорд по посещаемости, пишет Reuters.

В воскресенье, 6 августа, когда на Прямоугольном стадионе в Мельбурне, Австралия сборная Швеции одержала победу над сборной Соединенных Штатов Америки в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата, посмотреть на ожесточенное соревнование пришли 27 706 болельщиков. Общее количество болельщиков, посетивших турнир, достигло рекордных 1 367 037.

Предыдущий рекорд посещаемости – 1 353 506 зрителей – был установлен на чемпионате мира по футболу среди женщин 2015 года с участием 24 команд.

Видео дня

Последний чемпионат мира по футболу среди женщин, состоявшийся во Франции четыре года назад, собрал 1 131 312 болельщиков. Средняя аудитория на 52 индивидуальных матчах была около 22 тысяч человек.

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023

С 20 июля по 20 августа в океанических регионах Австралии и Новой Зеландии проходит Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023 года.

Он стал крупнейшим женским футбольным турниром в истории. В нем впервые участвуют 32 команды (а не 24, как было на предыдущем ЧМ-2019). Общее количество матчей - 64 (52 из них уже состоялись).

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