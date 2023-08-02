У футболиста диагностировано сотрясение мозга и достаточно глубокий порез на шее.

Вратарь футбольного клуба "Днепр-1" Евгений Волынец выбыл на несколько недель и пропустит начало сезона после полученной травмы головы в матче квалификации Лиги чемпионов против греческого "Панатинаикоса".

Как сообщает пресс-служба "Днепр-1", из-за столкновения с нападающим у голкипера было диагностировано сотрясение мозга и достаточно глубокий порез на шее. Более точный срок восстановления будет определен в процессе реабилитации.

Отмечается, что Волынец получил жуткую травму после столкновения с игроком "Панатинаикоса" во вчерашнем матче Лиги чемпионов и был сразу направлен в больницу в Афинах. После обследования и оказания помощи он вернулся в расположение команды.

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"Чувствую себя уже немного лучше и надеюсь вскоре вернуться в порядок. Вчера, пока был в больнице, пересмотрел тот эпизод, и вместе с врачом следили за развитием событий в матче. Ребята молодцы, хорошо играли. Хочу их поблагодарить за поддержку, сейчас это очень важно для меня", – отметил вратарь.

Сейчас Евгений Волынец вместе с командой отправился в Украину.

Днепр-1-Последние новости

1 августа "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей греческому "Панатинаикосу" со счетом 3:5.

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Панатинаикос" сыграет против французского "Марселя", за который выступает украинец Руслан Малиновский. "Днепр-1" спустился в Лигу Европы, где в третьем раунде квалификации сыграет против чешской "Славии".

При этом стало известно, что перед матчем квалификации против греческого "Панатинаикоса" произошло массовое отравление среди персонала и футболистов "Днепр-1".

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