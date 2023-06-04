В последнем раунде первенства определился серебряный призер.

В воскресенье, 4 июня, в Украинской Премьер-лиге состоялся последний тур чемпионата. Согласно регламенту все матчи должны были проходить в одно время, однако воздушная тревога в Полтавской области сместила начало поединка "Ворскла" – "Шахтер" на 20 минут.

Встреча между полтавчанами и "горняками" была одна из центральных в туре. Подопечные Йовичевича в статусе досрочного чемпиона вышли на этот матч без турнирной мотивации, а также без своих лидеров, сыграв резервным составом. В итоге "Ворскла " одержала победу со счетом 2:1.

Эта победа была важна для "Ворсклы", ведь благодаря ей команда смогла пробиться в Лигу конференций. В параллельных встречах конкуренты подопечных Скрипника "Александрия" и "Кривбасс" потеряли очки, из-за чего пропустили на пятое место команду из Полтавы.

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Также в этом туре разыгрывались еще две путевки в еврокубки. "Днепр-1" и "Заря" уже попали в еврокубки, однако еще не было решено куда: в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Перед матчами днепряне шли на втором месте и им была нужна победа, чтобы удержать свою позицию. Подопечные Кучера ее завоевали: минимально одержали победу над "Кривбассом" и завоевали не только серебро, но и путевку в Лигу чемпионов. "Заря "хоть и разгромила" Минай", однако заняла третье место.

Ранее были определены другие участники еврокубков сезона 2023/2024 гг. от Украины.

Результаты всех матчей 30-го тура чемпионата Украины

СК "Днепр-1" – "Кривбасс" 1:0

Гол: Бланко 73

"Минай" – "Заря" 0:3

Голы: Русин 8, 57, Батагов 25

"Ворскла" – "Шахтер" 2:1

Голы: Сефери 37 (пен.), Павлюк 50 - Бондаренко 80

Удаление: Пердута 74 (прямая красная)

"Металлист 1925" – "Динамо" 1:1

Голы: Габелок 38 - Рамирес 20 (пен.)

"Верес" – "Ингулец" 1:0

Гол: Вовченко 74

Удаление: Курко 90+5 (прямая красная)

"Рух" (Львов) – ФК "Александрия" 0:0

"Колос" - "Львов" 1:0

Гол: Велетень 28

Удаление: Чоботенко 45+1 (вторая желтая)

"Металлист" – "Черноморец" 0:3

Голы: Юсов 76, 87, Хадида 90+2

Турнирная таблица УПЛ сезона 2022/2023 гг.

Отметим, что также стали известны и пары, которые сыграют в стыковых матчах УПЛ. "Ингулец "встретится с ЛНЗ, а" Верес "сойдется в битве против МФК" Металлург" Запорожья. Первые матчи состоятся 10 июня, а ответные матчи-14 июня. Победители обеих пар примут участие в следующем сезоне УПЛ, две другие команды будут играть в Первой лиге.

Добавим, что лучшим бомбардиром текущего сезона стал Артем Довбик, забивший 24 гола. У его ближайших преследователей Русина из "Зари" и Сефери из "Ворсклы" по 13 мячей. Отметим, что результат Довбика является вторым лучшим в истории чемпионатов Украины. Только Генрих Мхитарян за один сезон забивал больше - 25 голов.

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