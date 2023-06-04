"Заря" завоевала бронзу чемпионата Украины.

В воскресенье, 4 июня, состоялся финальный тур Украинской Премьер-лиги сезона 2022/2023 годов. По его итогам стали известны все участники еврокубков от УПЛ на следующий розыгрыш.

Основная борьба шла за вторую строчку. Перед началом тура "Днепр-1" и "Заря" имели одинаковое количество очков, однако именно подопечные Кучера были на второй позиции. Для положительного результата луганчанам нужна была лишь победа, а также осечка днепрян в параллельном матче. Однако обе команды набрали по три балла.

В итоге именно "Днепр-1" занял второе место и впервые в своей истории завоевал серебро чемпионата Украины. В следующем сезоне днепряне стартуют со второго раунда квалификации Лиги чемпионов - в этом турнире команда сыграет тоже впервые.

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"Заря" заняла третье место, завоевала бронзу и вышла в плей-офф Лиги Европы. Если ей не удастся пройти эту стадию, то она гарантированно попадет в групповой этап Лиги конференций.

Также в 30-м туре УПЛ борьба шла за пятую строчку. В итоге ее завоевала "Ворскла", которая смогла одержать победу над "Шахтером", а также воспользовалась осечками "Александрии" и "Кривбасса". Полтавчане в следующем этапе стартуют со второго раунда Лиги конференций.

Напомним, что ранее также официально определились еще два участника еврокубков от Украины. Донецкий "Шахтер" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, а киевское" Динамо" – в третьем раунде Лиги конференций. Команды заняли соответственно первое и четвертое место.

Отметим, что первые матчи квалификации еврокубков начнут в июле 2023-го года. Старт групповой стадии ЕК запланирован на вторую половину сентября того же года.

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