"Славия" сыграет против "Зари" за путевку в групповой раунд Лиги Европы-2023/24.

В рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы пражская "Славия" сыграет против луганской "Зари".

Главный тренер чешского клуба Индржих Трпишовски высказался относительно предстоящего противостояния с бронзовым призером прошлого сезона УПЛ.

"Парадокс: в четвертом раунде мы встретимся с командой, которая в турнирной таблице чемпионата Украины финишировала на одно место ниже "Днепра-1". Я считаю, что это аномалия, но это хорошо для нас.

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Украинский футбол очень знаковый, похожий. Мы еще детально не разбирали следующего соперника (хотя уже выслали наших разведчиков), однако выглядит так, что это команда по типу очень похожая на "Днепр-1". В конце концов, преимуществом будет и то, что нам не придется далеко ехать", – приводит слова Индржиха Трпишовски официальный сайт "Славии".

Напомним, "Славия" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы по сумме двух матчей выбила "Днепр-1". Первая игра закончилась разгромной победой чешского клуба со счетом 3:0, в ответном матче команды разошлись миром - 1:1.

Первый поединок между "Славией" и "Зарей" состоится в четверг, 24 августа, в 20:00 в Праге. Ответный матч – через неделю в польском Люблине.

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