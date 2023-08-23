Ответный матч команды сыграют 31 августа.

В среду, 23 августа, состоялся первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором "Спартак" Трнава принимал "Днепр-1".

Встреча команд проходила на стадионе "Антона Малатинского" и завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм команды закончили без забитых голов. Еще на старте встречи "Днепр-1" остался в меньшинстве - красную карточку получил Эдуард Сарапий.

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В начале второго тайма хозяева поля повели в счете - гол с передачи Эрика Даниэля забил Келвин Офори. На 67-й минуте встречи "Днепру-1" удалось сравнять счет в игре - пенальти реализовал Александр Пихаленок.

На 89-й минуте встречи "Днепр-1" остался вдевятером - удален с поля был Игорь Когут.

"Спартак" Трнава - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Офори, 55 - Пихаленок, 67 пен

"Спартак": Такач, Коша, Штетина, Микович (Азанго, 82), Коштрна, Прохазка (Штефанек, 46), Желькович (Баинович, 82), Буката (Осени, 46), Офори, Даниэль, Джуричин (Ристовски, 46)

"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок (Горін, 87), Рубчинский (Когут, 59), Горбунов (Каплиенко, 59), Леднев (Филиппов, 72), Гуцуляк

Предупреждения: Даниэль, 13, Буката, 45+7, Офори, 53 Осени, 59 - Сваток, 45+7, Рубчинский, 45+8, Когут, 74

Удаления: Сарапий, 9, Когут, 89 (вторая желтая)

Отметим, что "Днепр-1" играл этот поединок без главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды выполняет Валерий Городов.

Напомним, после сенсационного поражения в УПЛ от киевской "Оболони" (1:2) Александр Кучер объявил о своей отставке с поста главного тренера "Днепра-1". Ожидается, что в ближайшее время команду возглавит молодой испанский специалист Гонсало Гарсия.

Ответный матч команды сыграют 31 августа. Победитель этой пары выйдет в групповой раунд Лиги конференций-2023/24, для проигравшей команды еврокубковый сезон закончится.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский "Вест Хэм". В финале турнира в прошлом сезоне английский клуб победил "Фиорентину" (2:1).

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