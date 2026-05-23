'Динамо' и 'Спецподразделение Тимура' ГУР МО Украины провели благотворительный матч

В Киеве состоялся уникальный матч, в котором на футбольном поле встретились игроки "Динамо" и бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. Благотворительный матч, организованный при поддержке благотворительного фонда "Она защищает", завершился со счётом 10:10.

Игра развернулась на поле легендарного столичного стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Визави военных стали звезды национального масштаба, среди них – Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко, Денис Попов, Александр Караваев и Николай Шапаренко.

Им противостояли легендарные воины спецподразделения, чьи подвиги уже вошли в историю этой войны. В частности, беларуский доброволец Янки, командир подразделения "Стугна" Линукс, комбат "Братства" Боргезе, а также представители РДК – идеолог Кардинал и командир Денис White Rex.

Динамика игры не уступала официальным матчам. Счет открыли спецназовцы. Инициатива переходила от одной команды к другой, держа трибуны в напряжении до последней минуты. Поддержать бойцов пришли соратники, друзья и семьи.

Для большинства военных этот матч стал возможностью вернуться к мирной жизни, ведь многие из них увлекались спортом до полномасштабного вторжения.

Помимо психологической разгрузки, участники матча подчеркнули еще одну важную цель – популяризацию здорового образа жизни и спорта даже во время войны.

Финальный свисток зафиксировал ничью – 10:10. Матч завершился искренними объятиями, рукопожатиями и совместным фото на память об игре, где победило единство.

Напомним, "Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины известно выполнением сверхсложных операций, в частности освобождением острова Змеиный, возвращением контроля над "Вышками Бойко" и дерзкими рейдами в тыл врага.

