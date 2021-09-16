Бронзовый призер УПЛ начинает свой путь на групповом этапе.

16 сентября луганская "Заря" проведет матч 1-го тура группового этапа нового турнира УЕФА - Лиги конференций.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Буде-Глимт - Заря.

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Начало встречи - в 22.00.

"Буде-Глимт"

"Буде-Глимт" в прошлом сезоне (турнир проводится по системе "весна-осень") впервые стал чемпионом Норвегии и получил право стартовать в квалификации Лиги чемпионов.

Но задержаться там надолго норвежскому клубу не удалось. Уже в первом раунде команда дважды уступила польской "Легии" (3:2 и 2:0). Затем "Буде-Глимт" оказался в квалификации Лиги конференций, где выбил из борьбы исландский "Валюр", литовский "Жальгирис" и "Приштину" из Косово.

В текущем чемпионате Норвегии "Буде-Глимт" идет на втором месте.

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"Заря"

"Заря" в прошлом сезоне вновь стала бронзовым призером чемпионата Украины. Это позволило луганскому клубу начать свой путь в еврокубках с раунда плей-офф Лиги Европы.

Для попадания в групповой этап турнира нужно было пройти одну стадию, но сделать это не удалось - "Заря" дважды проиграла венскому "Рапиду" (0:3 и 2:3). Таким образом, луганчане оказались в Лиге конференций.

В целом старт сезона "Заря" пока вряд ли может занести себе в актив. В УПЛ команда занимает лишь седьмую позицию.

Кто не сыграет?

"Заре" в этой встрече не сможет помочь основной голкипер Никита Шевченко.

Ориентировочные составы

"Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед, Мое, Лоде, Бьоркан, Ветлесен, Берг, Сальтнес, Сольбаккен, Ботхейм, Мугиша

"Заря": Мацапура, Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жуниньо, Назарина, Булеца, Кабаев, Кочергин, Громов, Сайядманеш

Слова перед матчем

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Любая команда перед любым турниром, в котором начинает выступать, имеет надежды и стремления. Наша команда хочет и попытается сделать все для того, чтобы этот турнир стал для нас удачным. Тот опыт, который у нас уже есть, пусть он был и не всегда удачным, но мы хотим, чтобы он нам чуть-чуть помог, чтобы в этом отрезке турнира, а именно, в шести матчах осенней части мы выглядели достойно и прошли дальше".

Арбитр

Судить эту встречу будет нидерландский арбитр Деннис Хиглер

Автор: Антон Дударь