В первом туре луганский клуб сыграет в Норвегии.

16 сентября луганская "Заря" проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций против норвежского "Буде-Глимт". Команды сыграют на стадионе "Аспмюра" в Буде.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Буде-Глимт" - "Заря".

Буде-Глимт - Заря: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

"Заря" и "Буде-Глимт" попали в группу С, где их соперниками также будут итальянская "Рома" и болгарский ЦСКА (София).

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Главным арбитром матча назначен нидерландец Деннис Хиглер.

Лига конференций, групповой этап, 1-й тур

Буде-Глимт - Заря

Онлайн-трансляция матча

Команды сыграют на поле с искусственным покрытием. Но, по мнению полузащитника "Зари" Дмитрия Хомченовского, это не должно помешать луганчанам: "Конечно же, отличие есть, но думаю, что такой фактор не должен нам помешать показать игру на уровне".

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Любая команда перед любым турниром, в котором начинает выступать, имеет надежды и стремления. Наша команда хочет и попытается сделать все для того, чтобы этот турнир стал для нас удачным. Тот опыт, который у нас уже есть, пусть он был и не всегда удачным, но мы хотим, чтобы он нам чуть-чуть помог, чтобы в этом отрезке турнира, а именно, в шести матчах осенней части мы выглядели достойно и прошли дальше".

Текущая форма команд:

"Заря" попала в групповой этап Лиги конференций после того, как не смогла пройти раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. "Буде-Глимт" стартовал в квалификации Лиги чемпионов, но быстро оказался в Лиге конференций, где прошел три отборочных раунда.

Автор: Антон Дударь