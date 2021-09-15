Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский / фото ФК Заря

Луганская "Заря" 16 сентября проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Команда Виктора Скрипника в гостях сыграет против норвежского клуба "Буде-Глимт".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Буде-Глимт - Заря.

Буде-Глимт - Заря: где смотреть матч

Прямую трансляцию противостояния норвежского и украинского клубов можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также просмотр матча будет доступен на платформе "Volia TV".

Стартовый свисток на стадионе "Аспмюра" прозвучит в 22.00.

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Буде-Глимт - Заря: перед матчем

  • В группе C также выступают ЦСКА (София, Болгария) и итальянская "Рома".
  • "Буде-Глимт" в прошлом сезоне стал чемпионом Норвегии. Команда начала новый сезон в квалификации Лиги чемпионов, где в первом раунде дважды уступила польской "Легии" (3:2 и 2:0). Затем "Буде-Глимт" в квалификации Лиги конференций выбил из борьбы исландский "Валюр", литовский "Жальгирис" и "Приштину" из Косово.
  • "Заря" - бронзовый призер УПЛ. Команда попала в группу Лиги конференций, не сумев преодолеть квалификацию в Лиге Европы. "Заря" уступила венскому "Рапиду".
  • В текущем чемпионате (в Норвегии он проводится по системе "весна-осень") "Буде-Глимт" идет вторым. "Заря" пока лишь седьмая в УПЛ.
  • Дуэль двух команд рассудит арбитр из Нидерландов Деннис Хиглер.

Автор: Антон Дударь