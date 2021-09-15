Буде-Глимт - Заря: где смотреть матч Лиги конференций

Украинский клуб стартует в новом турнире УЕФА.

Луганская "Заря" 16 сентября проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Команда Виктора Скрипника в гостях сыграет против норвежского клуба "Буде-Глимт". УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Буде-Глимт - Заря. Буде-Глимт - Заря: где смотреть матч Прямую трансляцию противостояния норвежского и украинского клубов можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также просмотр матча будет доступен на платформе "Volia TV". Стартовый свисток на стадионе "Аспмюра" прозвучит в 22.00. Читайте такжеБуде-Глимт - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги конференций Буде-Глимт - Заря: перед матчем В группе C также выступают ЦСКА (София, Болгария) и итальянская "Рома".

"Буде-Глимт" в прошлом сезоне стал чемпионом Норвегии. Команда начала новый сезон в квалификации Лиги чемпионов, где в первом раунде дважды уступила польской "Легии" (3:2 и 2:0). Затем "Буде-Глимт" в квалификации Лиги конференций выбил из борьбы исландский "Валюр", литовский "Жальгирис" и "Приштину" из Косово.

"Заря" - бронзовый призер УПЛ. Команда попала в группу Лиги конференций, не сумев преодолеть квалификацию в Лиге Европы. "Заря" уступила венскому "Рапиду".

В текущем чемпионате (в Норвегии он проводится по системе "весна-осень") "Буде-Глимт" идет вторым. "Заря" пока лишь седьмая в УПЛ.

Дуэль двух команд рассудит арбитр из Нидерландов Деннис Хиглер. Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter