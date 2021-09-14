Луганский клуб начнет групповой этап нового турнира выездным матчем.

16 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги конференций между луганской "Зарей" и "Буде-Глимтом" из Норвегии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Буде-Глимт - Заря.

Букмекеры не верят в украинскую команду. Фаворитом противостояния они видят хозяев поля.

На победу "Буде-Глимт" дается коэффициент 1,82, на ничью - 3,74, а на победу "Зари" - 4,20.

На то, что норвежский клуб не проиграет дома, можно сделать ставку с коэффициентом 1,22, а на то, что "Заря" не проиграет - 2,00.

Буде-Глимт - Заря: перед матчем

Поединок между норвежским и украинским клубами начнется 16 сентября в 22:00. Вместе с "Зарей" и "Буде-Глимтом" в группе C также выступают ЦСКА (София, Болгария) и итальянская "Рома".

"Заря" попала в Лигу конференций, не сумев преодолеть квалификацию в Лиге Европы.

"Буде-Глимт" начал сезон в квалификации Лиги чемпионов, где дважды уступил польской "Легии" (3:2 и 2:0). Затем "Буде-Глимт" в квалификации Лиги конференций выбил из борьбы исландский "Валюр", литовский "Жальгирис" и "Приштину" из Косово.

"Буде-Глимт" является вице-чемпионом Норвегии, отстав на одно очко от "Мольде".

Уже известно, что дуэль двух команд рассудит арбитр из Нидерландов Деннис Хиглер.

Автор: Артем Будрин