Для "горняков" любой результат, кроме победы, будет означать конец еврокубковой кампании сезона 2021/22.

Донецкий "Шахтер" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет на выезде против миланского "Интера". Поединок состоится на "Джузеппе Меацца" в Милане 24 ноября.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Шахтер".

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Начало встречи - в 19.45.

"Интер"

Последние три сезона миланский клуб никак не мог преодолеть групповой раунд ЛЧ и выбывал из соревнования на этом этапе. На этот раз турнирное положение для "нерадзурри" оптимальное и победа над "Шахтером" на 99% выведет их в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

Наставник "Интера" Симоне Индзаги год назад выводил "Лацио" в 1/8 ЛЧ, а потому сейчас он может подарить долгожданный плей-офф фанатам миланцев.

"Интер" хоть и имеет статус действующего чемпиона Италии, однако в текущем сезоне складывается впечатление, что команда сделала шаг назад по сравнению с самой собой образца прошлого сезона. Ашраф Хакими и Ромелу Лукаку - те звезды мирового масштаба, которые покинули команду, а равноценно заменить их в клубе не смогли.

Даже игра в Киеве, которая завершилась вничью без голов, показала, что "Интер" вполне уязвим, а "Шахтер" может этим пользоваться, чтобы генерировать опасные моменты у ворот соперника.

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"Шахтер"

После того же матча в Киеве болельщики "горняков" остались с послевкусием упущенной победы, ведь только реализация помешала взять три очка вместо одного.

Напомним, в текущем групповом этапе ЛЧ "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" (0:0), дважды проиграл "Реалу" (0:5 и 1:2), а также со счетом 2:0 уступил "Шерифу" на выезде.

Последние три игры с "Интером" "горняки" завершали со счетом 0:0. Год назад в 6-м туре эти команды боролись за 1/8 ЛЧ и нулевая ничья вывела дончан в Лигу Европы, а миланцев выбросила вообще за борт еврокубков. То есть, как видим, украинская команда умеет в самый нужный момент добыть результат.

Особенным этот поединок будет для тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который посетит родину - Италию. Украинские команды в этом сезоне Лиги чемпионов не одержали ни одной победы и в частности "Шахтеру" некуда отступать. Ничья или поражение = досрочно последнее место в группе и вылет из еврокубков. Поэтому Де Дзерби попытается улететь с родной земли победителем.

К игре против "Интера" дончане подходят в хорошем настроении, ведь в рамках УПЛ победили "Рух".

Кто не сыграет?

У "Шахтера" в лазарете находятся форварды Лассина Траоре и Жуниор Мораес. Георгий Судаков, Исмаили и Алан Патрик также травмированы. Участие Тараса Степаненко под вопросом. Зато впервые за долгое время Евгений Коноплянка покинул лазарет и попал в заявку команды на матч.

"Интер" перед игрой остался без основного защитника Стефана де Врея. Также итальянскому клубу не поможет Алексис Санчес и Кристиан Эриксен.

Ориентировочные составы

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Раноккья, Бастони, Думфрис, Барелла, Сенси, Брозович, Димарко, Мартинес, Джеко

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Педриньо, Тете, Соломон, Фернандо

Слова перед матчем

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги:

"Нам предстоит решить одну из главных задач. Когда я пришел в "Интер", то на первой пресс-конференции одной из поставленных целей назвал возвращение в 1/8 финала ЛЧ. Матч с "Шахтером" для нас во многом решающий, ведь в последнем туре нас ждет выезд в Мадрид и не хотелось бы откладывать задачи на эту игру. Однако и "Шахтер" - оппонент высокого уровня, который может поставить нас в трудное положение. Готовимся к поединку тщательно".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби:

"Завтра будет очень сложный матч со всех точек зрения, мы будем играть против сильной команды, на стадионе будет очень много людей, они будут очень заряжены, как это было и в воскресенье против "Наполи". Но мы хотим сыграть в свою игру и набрать очки, чтобы у нас оставалась надежда хотя бы на третье место в группе. Мы сделаем все возможное для этого. Мы еще не побеждали в Лиге чемпионов просто потому, что не заслужили этого на поле, хотя мы всегда играли хорошо".

Арбитр

Главным судьей назначен румын Овидиу Хацеган. При его арбитражу "горняки" выиграли пять матчей из пяти, в том числе домашнюю встречу с "Реалом" в ЛЧ 2020-2021.

Автор: Артем Будрин