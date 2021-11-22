Интер - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горнякам" в Италии нужна только победа, но букмекеры в них не верят.

Донецкий "Шахтер" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет в Италии против местного "Интера". Матч пройдет 24 ноября. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер. Букмекеры не верят в шансы "Шахтера" на успех в этом матче. На победу "горняков" дается коэффициент 10,00, на ничейный результат - 5,80, а на успех хозяев поля - 1,31. На то, что "Шахтер" не проиграет, можно поставить с коэффициентом 3,65, на то, что "Интер" наберет очки, - 1,07. Интер - Шахтер: перед матчем Положение команд в группе D после четырех туров: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

Свой единственный балл в текущем турнире "горняки" взяли в первой игре с "Интером" - встреча в Киеве завершилась без забитых голов (0:0).

Любой результат матча, кроме победы, лишит "Шахтер" теоретических шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Перед игрой с "Интером" "Шахтер" в рамках УПЛ одолел "Рух". "Интер" перед матчем ЛЧ в Серии А нанес первое поражение в сезоне "Наполи" - 3:2.

Главным судьей на матч "Интер" - "Шахтер" назначен румын Овидиу Хацеган. При его судействе "горняки" выиграли пять матчей из пяти, включая домашнюю встречу с "Реалом" в ЛЧ 2020-2021. Автор: Антон Дударь

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