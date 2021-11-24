"Горняки" сыграют в Италии решающий для себя поединок всей нынешней еврокубковой кампании.

Донецкий "Шахтер" 24 ноября сыграет в гостях против итальянского "Интера" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов на "Джузеппе Меацца" в Милане.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

Интер - Шахтер: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.45.

На прошлогоднем групповом этапе ЛЧ оба матча между этими командами завершились с одинаковым счетом 0:0. В этом году клубы в Киеве опять расписали нулевую ничью во втором туре.

Интер - Шахтер: прогноз букмекеров

Главным арбитром поединка назначен румын Овидиу Хацеган.

Лига чемпионов, групповой этап, 5-й тур

Интер - Шахтер

Онлайн-трансляция матча

Положение команд в группе D после четырех туров: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1. Любой результат матча, кроме победы, лишит "Шахтер" теоретических шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Перед противостоянием с "Интером" донецкий клуб в рамках УПЛ одолел "Рух". "Интер" перед матчем ЛЧ в Серии А нанес первое поражение в сезоне "Наполи" - 3:2.

Текущая форма команд:

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги:

"В первом матче мы создали много моментов, но теперь нужно быть решительнее и удачливее. Я помню перекладину Бареллы, опасные удары Джеко и Лаутаро Мартинеса. Думаю, нужно волноваться тогда, когда моментов нет, это всегда является проблемой. "Шахтер" в первом матче больше владел мячом, но создал меньше острых моментов, чем "Интер". Нас ждет очень сложный и важный поединок".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби:

"Постараемся завтра набрать очки, которые дадут нам возможность занять третье место в группе. Мы еще не выиграли в Лиге чемпионов, потому что, может быть, не заслужили этого. Но мы показываем хороший футбол. Даже против "Шерифа" неплохо играли, но они ударили дважды по воротам и забили два гола. Мы создали много шансов, чтобы победить, но не получилось. Конечно, мы можем даже проиграть "Интеру", потому что, я считаю, эта команда сильнее".

Автор: Владимир Медяник