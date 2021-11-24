Эдин Джеко оформил дубль / фото REUTERS
Донецкий "Шахтер" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов играет с миланским "Интером". Матч проходит на стадионе "Сан-Сиро".
УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.
Счет в матче был открыт на 61-й минуте - Эдин Джеко оказался первым на подборе и сильным ударом метров с пятнадцати направил мяч под штангу.
На 67-й минуте Джеко оформил дубль. На этот раз он головой замкнул подачу Ивана Перишича с левого фланга.
Видео первого гола Джеко
Видео второго гола Джеко
Интер - Шахтер: что нужно знать
- Перед стартовым свистком у "Интера" - 7 очков, у "Шахтера" - 1 очко.
- "Горнякам" для продолжения борьбы в еврокубках весной нужна только победа.
- Встреча украинского и итальянского клубов в первом круге завершилась вничью - 0:0.