"Горняки" проводят важнейший матч ЛЧ в Милане.

Донецкий "Шахтер" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов играет с миланским "Интером". Матч проходит на стадионе "Сан-Сиро".

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

Счет в матче был открыт на 61-й минуте - Эдин Джеко оказался первым на подборе и сильным ударом метров с пятнадцати направил мяч под штангу.

На 67-й минуте Джеко оформил дубль. На этот раз он головой замкнул подачу Ивана Перишича с левого фланга.

Видео первого гола Джеко

Видео второго гола Джеко

Интер - Шахтер: что нужно знать

Перед стартовым свистком у "Интера" - 7 очков, у "Шахтера" - 1 очко.

"Горнякам" для продолжения борьбы в еврокубках весной нужна только победа.

Встреча украинского и итальянского клубов в первом круге завершилась вничью - 0:0.

Автор: Антон Дударь