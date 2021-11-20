Донецкий клуб в концовке встречи сумел вырвать победу в матче с Рухом.

В субботу, 20 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" принимал львовский "Рух". Матч проходил в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Очень непросто складывался матч против "Руха" для донецкого клуба, тем не менее свои три очка подопечные Роберто Де Дзерби все же взять смогли. Исход противостояния "горняки" решили по сути за две минуты, забив два мяча на 86-й и 88-й минутах встречи. Отличились в составе хозяев поля Антонио и Тете.

"Шахтер" - "Рух" - 2:0

Голы: Маркос Антонио 86, Тете 87

"Шахтер": Трубин, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Марлос (Педриньо 57), Тете, Мудрик (Соломон 57), Матвиенко, Исмаили, Бондарь, Фернандо (Сикан 57)

"Рух": Панькив, Климчук, Мартынюк (Карасюк 75), Бойчук (Рунич 65), Белый, Фабрисио (Притула 65), Дидык, Бренер, Стаменкович, Сапуга (Федорчук 54), Роман

Предупреждения: Дидык 40, Бойчук 59, Фабрисио 65

Видео голов:

Напомним, в среду, 24 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера". Игра пройдет в Милане.

Украинская Премьер-лига: 15-й тур

15-й тур УПЛ проходит с 19 по 22 ноября: где и когда смотреть матчи.

В стартовом матче 15-го тура первенства Украины "Динамо" разгромило "Черноморец".

"Заря" в этом туре сенсационно проиграла на выезде "Львову".

В турнире лидирует "Динамо", у которого 38 очков. "Шахтер" (38 очков) - второй, у "горняков" хуже разница забитых и пропущенных голов.

Главный аутсайдер турнира - "Мариуполь", набравший 7 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 9 голов. На один гол меньше забили Артем Довбик и Виталий Буяльский.

Автор: Владимир Медяник