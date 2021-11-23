Интер - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

"Горняки" в пятом туре группового этапа сыграют в Милане.

Донецкий "Шахтер" 24 ноября проведет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" в Италии сыграют с "Интером". УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер. Интер - Шахтер: где смотреть матч Прямую трансляцию противостояния украинского и итальянского клубов можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV". Начало встречи - в 19.45. Читайте такжеИнтер - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Интер - Шахтер: перед матчем Положение команд в группе D после четырех туров: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

Свой единственный балл в текущем турнире "горняки" взяли в первой игре с "Интером" - встреча в Киеве завершилась без забитых голов (0:0).

Любой результат матча, кроме победы, лишит "Шахтер" теоретических шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Перед игрой с "Интером" "Шахтер" в рамках УПЛ одолел "Рух". "Интер" перед матчем ЛЧ в Серии А нанес первое поражение в сезоне "Наполи" - 3:2.

Главным судьей на матч "Интер" - "Шахтер" назначен румын Овидиу Хацеган. При его судействе "горняки" выиграли пять матчей из пяти, включая домашнюю встречу с "Реалом" в ЛЧ 2020-2021. Автор: Антон Дударь

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