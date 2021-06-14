По словам очевидца, правоохранители сначала долго совещались.

Полицейские в Санкт-Петербурге попросили украинского болельщика убрать флаг родной страны, чтобы "пьяные русские не докопались". Инцидент произошел перед матчем Украина – Нидерланды в фан-зоне.

Об этом в комментарии спортивному изданию Чемпионат рассказал украинский болельщик Арсений.

По словам мужчины, сначала полицейские совещались, стоит ли пускать болельщиков с национальным флагом Украины в фан-зону, после чего отвели парня, который нес флаг, в сторону и попросили его убрать. При этом он отметил, что с трибун кричали: "Украина, мы за вас!".

"Когда шли в фан-зону, несколько ребят кричали: "Украина, мы за вас!" Это было очень приятно. А вот когда проходил досмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать. Когда зашли на территорию фан-зоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось, он ответил, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские, не дай бог, не докопались", - рассказал украинец.

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В то же время он отметил, что атмосфера в фан-зоне была дружелюбной.

Украина - Нидерланды: как прошел матч

Сборная Украины в Амстердаме потерпела поражение со счетом 2:3. Украинцы отыгрались после 0:2, но пропустили в концовке.

После 1-го тура сборная Украины в группе С располагается на третьем месте. Нидерланды и Австрия, набрав по 3 очка, возглавили группу.

Сборная Украины проиграла в шестом подряд матче на чемпионатах Европы, но при этом смогла прервать серию из пяти подряд игр на Евро без забитых голов.

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Автор: Анастасия Горбачева