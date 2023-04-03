Первый матч команд в этом сезоне АПЛ завершился вничью.

Во вторник, 4 апреля, состоится перенесенный поединок 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Челси" сыграет против "Ливерпуля".

Встреча команд пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

"Челси" в прошлом матче АПЛ сенсационно проиграл на своем поле "Астон Вилле" (0:2). Это фиаско стало последней каплей для руководства клуба, которое приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Грэма Поттера. К игре против "Ливерпуля" лондонцев будет готовить Бруно Сальтор.

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"Челси" подходит к поединку с "Ливерпулем" не в лучшей форме. Из последних пяти матчей "синие" выиграли только дважды, при двух поражениях и одной ничьей. За 28 игр "Челси" заработал 38 баллов и идет на 11-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

Дела у "Ливерпуля" также идут не лучшим образом. Команда проиграла три матча кряду: против "Борнмута" (0:1), "Реала" (0:1) и "Манчестер Сити" (1:4).

"Красные" в этом сезоне АПЛ набрали 42 очка в 27 играх и занимают 8-е место в турнирной таблице.

"Ливерпуль" и "Челси" уже встречались в нынешнем сезоне АПЛ. Матч на "Энфилде" завершился вничью со счетом 0:0.

Челси - Ливерпуль: прогноз

По мнению букмекеров, команды имеют практически равные шансы на победу в этом противостоянии.

На победу "Челси" можно поставить с коэффициентом 2,48. Триумф "Ливерпуля" оценен коэффициентом 2,85. Ничья - 3,55.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1,66. Гол "красных" оценивают в 1,30, а на то, что отличится "Челси", можно поставить за 1,26.

Наиболее вероятным исходом матча "Челси" - "Ливерпуль" букмекеры считают ничью со счетом 1:1. Коэффициент - 7,00.

Челси - Ливерпуль: трансляция

На территории Украины прямую трансляцию матча "Челси" - "Ливерпуль" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в турнирной таблице АПЛ лидирует лондонский "Арсенал", в активе которого 72 набранных очка. Действующим чемпионом Англии является "Манчестер Сити".

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