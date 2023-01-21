Михаил Мудрик стал 9-м украинцем, сыгравшим в чемпионате Англии.

В субботу, 21 января, в рамках 21-го тура АПЛ встречались гранды английского футбола "Ливерпуль" и "Челси".

Поединок завершился без голов. Но для украинского футбола матч получился все равно знаковым, ведь за "Челси" дебютировал Михаил Мудрик. 22-летний украинец вышел на поле во втором тайме, на 55-й минуте, и успел запомниться. Мудрик несколько раз эффектно принял мяч, дважды пробил по воротам соперника, а также прекрасно пасовал партнерам.

Ливерпуль - Челси - 0:0

Ливерпуль: Алиссон – Робертсон, Гомес, Конате, Милнер (Александер-Арнольд, 72) – Байцетич (Фабиньо, 82), Алькантара, Кейта (Нуньес, 62) – Гакпо (Хендерсон, 82), Салах, Эллиотт (Джонс, 82)

Челси: Аррисабалага – Холл (Мудрик, 55), Бадьяшиль, Силва, Чалоба (Аспиликуэта, 81) – Жоржиньйо, Галлагер – Кукурелья, Маунт (Чуквуемека, 81), Зиеш – Хаверц (Обамеянг, 81)

После этого матча обе команды имеют по 29 очков в турнирной таблице. Но у "Ливерпуля" есть игра в запасе. Лондонцы занимают 10-е место в таблице, а мерсисайдцы идут восьмыми.

Видео обзор матча

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл отреагировал на дебют Мудрика в АПЛ.

"Увидев игру Мудрика в течение 10 минут, я бы не хотел противостоять ему", - написал Невилл в своем Twitter.

Добавим, что Мудрик стал 9-м украинцем, который сыграл в чемпионате Англии и 2-м украинцем, который сыграл за "Челси". С 2006 по 2009 год за лондонский гранд выступал Андрей Шевченко.

Напомним, "Челси" за 100 миллионов евро приобрел Мудрика у донецкого "Шахтера". Михаил был очень близок к трансферу в "Арсенал", но "Челси" оказались настойчивее.

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