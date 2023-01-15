Трансфер Мудрика стал самым дорогостоящим в истории украинского футбола.

Полузащитник национальной сборной Украины по футболу Михаил Мудрик завершил свой переход из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси".

Английский клуб подтвердил закрытие сделки по трансферу вингера "горняков" на своем официальном сайте.

Сообщается, что Михаил Мудрик подписал контракт с "синими" до лета 2030 года. Зарплата игрока в "Челси" составит семь с половиной миллионов евро в год.

Видео дня

Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! 👏 pic.twitter.com/QiNPzWPNFY — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

Согласно источникам, сумма трансфера составляет 70 миллионов евро в качестве основной выплаты, еще 30 миллионов евро "Шахтер" получит в качестве бонусов при активации различных условий во время действия контракта, в том числе победа в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

В новом клубе украинец будет играть под 15 номером. В "Шахтера" Мудрик играл под 10-м номером, однако в "Челси" этот номер занят Кристианом Пулишичем.

Стоит отметить, что трансфер Мудрика стал самым дорогим трансфером украинского футболиста в истории. Примечательно, что Мудрик по этому показателю превзошел легендарного Андрея Шевченко, сумма трансфера которого из "Милана" в "Челси" составила 43,8 миллиона евро.

Добавим, что долгое время "Арсенал" лидировал в борьбе за подписание Мудрика, однако в последние сутки "Челси" перебил последнее предложение своих соседей по Лондону и договорился с руководством "Шахтера", после чего согласовал личные условия с самим игроком.

Напомним, в составе "Шахтер" Мудрик провел 44 матча во всех турнирах. В футболке донецкого клуба он забил 12 голов и отдал 17 ассистов.

Вас также могут заинтересовать новости: